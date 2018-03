Elton John revisita carreira em show de hits

Jotabê Medeiros

Ao abrir seu show nessa madrugada com Saturday Night’s Alright for Fighting (1973), acelerando seu piano com a pulsão do rock’n’roll, Elton John parecia dar um sinal de que o homem das baladas, o cantor com fleuma de Las Vegas tinha História, e que estava disposto a mostrá-la.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Poucos performers hoje em dia têm o talento e o timing para fazer um show tão diverso e ao mesmo tempo tão pontuado de hits como o velho Elton. Ele ontem deu uma espécie de aula de educação sentimental de música pop, passando pela Era de Aquarius (Tiny Dancer), pulando para uma reverência generosa com sabor de stride piano de New Orleans (Crocodile Rock e Honky Cat) ou empunhando baladas de alta octanagem afetiva (como Skyline Pigeon, Goodbye Yellow Brick Road).

Sem se deixar soterrar por toneladas de efeitos e pirotecnia, o show do velho Elton escora-se apenas em boa música, muitas canções que sustentam o dial do rádio universal há pelo menos 40 anos. Duas vocalistas de apoio de vozes sobrenaturais o auxiliavam “O que é a voz dessa mulher?”, espantava-se o músico João Fera, dos Paralamas, vendo o show de cima do palco, abismado), além dos destaques da poderosa bateria e da percussão.

Dono de uma voz inconfundível, única, poderosa na simbiose com o piano, Elton postou-se do lado esquerdo do palco e soltou sua banda sobre as 100 mil pessoas que espremiam-se no Rock in Rio, famintas por comida (filas duravam horas por um sanduíche), mas que também ansiavam por um refresco dos arrastões de micaretas carnavalizantes que desfilaram (e desfilariam) pelo palco no primeiro dia – do “trio elétrico” dos Titãs & Paralamas, já com artrose, à gritalista Claudia Leitte (pouca coisa pode ser pior, mas Ivete vai tentar) e as cheerleaders Katy Perry e Rihanna. Tudo axé music, só que da gringa.

Elton John era só música, e boa música. Se o velho que já foi o maluquete destrambelhado Pinball Wizard voltar algum dia, não perca. Não há mais muitos como ele rodando pelo Planeta.