Elton John e James Taylor voltam ao Brasil para quatro shows em 2017

Sir Elton John e James Taylor vão voltar ao Brasil em 2017 para quatro apresentações históricas: Curitiba (31/3, Pedreira Paulo Leminski); Rio de Janeiro (1º/4, Praça da Apoteose); Porto Alegre (4/4, Anfiteatro Beira-Rio); São Paulo (6/4, Allianz Parque).

Ainda não há informações sobre preço e data da venda de ingressos.

Elton John vem com a turnê do álbum Wonderful Crazy Night, seu 32º disco, avaliado pela revista Rolling Stone como um dos melhores de sua carreira. O show traz também com os maiores hits de mais de 50 anos de carreira, de acordo com um comunicado divulgado pela produtora Time for Fun nesta sexta-feira, 16.

Durante todo o curso de sua carreira como artista e compositor, James Taylor vendeu mais de 100 milhões de álbuns – desde Sweet Baby James, de 1970, até October Road, de 2012. Em 2015, Taylor lançou seu primeiro álbum de estúdio em 13 anos, Before This World, que acabou conquistando a primeira posição das paradas da Billboard pela primeira vez em sua carreira, além de ser nominado ao Grammy pela categoria de Melhor Álbum Pop.