Elton John e James Taylor tocam em São Paulo nesta quinta-feira; ainda há ingressos

Depois de shows em Curitiba, Rio e Porto Alegre, Elton John e James Taylor desembarcam em São Paulo para um show nesta quinta-feira, 6, no Allianz Parque.

Ainda há ingressos para os setores “pista” e “pista premium”, e hoje eles só podem ser adquiridos na bilheteria oficial e no estádio. Veja o serviço completo abaixo, e confira como foram as apresentações anteriores.

+ Elton John abre a turnê brasileira em Curitiba sem dueto com James Taylor

+ James Taylor estreia turnê com Elton John com o dedo quebrado e hits do passado

+ Cantando na chuva com Elton John e James Taylor no Rio

ELTON JOHN E JAMES TAYLOR

Data: Quinta-feira, 06 de abril de 2017.

Apresentação James Taylor: 20h

Apresentação Elton John: 22h10

Local: Allianz Parque – Rua Turiassú, 1840 – Perdizes – São Paulo – SP

Capacidade: 48.000 pessoas

Ingressos: de R$ 125 a R$ 700 (ver tabela completa)

Classificação etária: De 06 a 13 anos: Permitida a entrada acompanhados por responsável legal. A partir de 14 anos: Permitida a entrada desacompanhados.

SETORES ½ ENTRADA INTEIRA

PISTA PREMIUM R$ 350 R$ 700

PISTA R$ 180 R$ 360

CADEIRA INFERIOR R$ 225 R$ 450 (esgotado)

CADEIRA SUPERIOR R$ 125 R$ 250 (esgotado)

CAMAROTE INFERIOR R$ 225 R$ 450 (esgotado)

CAMAROTE SUPERIOR R$ 225 R$ 450 (esgotado)

– Meia-entrada: obrigatória apresentação do documento previsto em lei que comprove a condição de beneficiário: no ato da compra e entrada do evento.

– Na venda geral, os ingressos poderão ser parcelados em até 2x (demais bandeiras de cartão de crédito)

BILHETERIA OFICIAL – SEM TAXA DE CONVENIÊNCIA

CITIBANK HALL – Av. das Nações Unidas, 17.955 – Santo Amaro – São Paulo (SP)

Segunda-feira – fechada.

De terça a sábado – das 12h às 20h.

Domingo e feriado – das 13h às 20h.