Elton John anuncia três shows no Brasil

O cantor Elton John fará três apresentações no Brasil, anunciou a empresa XYZ Live, responsável pela vinda do artista. Os shows da turnê 40th anniversary of the Rocket Man acontecerão em São Paulo (dia 27 de fevereiro, no Jockey Club), em Porto Alegre (05 de março, no estádio Zequinha) e em Brasília (08 de março, no Centro Internacional de Convenções).

Os ingressos para as apresentações começam a ser vendidos a partir de 08 de dezembro para o show de São Paulo, dia 10 de dezembro para o show de Porto Alegre e dia 15 de dezembro para o show de Brasília. A compra pode ser feita pelo www.livepass.com.br (para os shows de São Paulo e Porto Alegre); e no site www.ingressorapido.com.br (para Brasília).

Os ingressos para o show na capital paulista custarão entre R$ 250 e R$ 1.000,00; para Porto Alegre, os valores ficarão entre R$ 180,00 e R$ 750,00 e para Brasília, entre R$ 200 e R$ 500.