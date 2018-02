Eletrobrás reduz patrocínios para projetos culturais

A Eletrobrás anunciou que vai investir R$ 13,3 milhões em patrocínios para projetos de teatro, audiovisual e patrimônio imaterial. O valor é menor do que o destinado para este ano (R$ 21,6 milhões) e 2011 (R$ 13,8 milhões). Segundo a empresa, o montante diminuiu porque ele depende de seu lucro tributável, já que os patrocínios são via Lei Rouanet.

O dinheiro para o patrocínio foi reduzido porque este teria diminuído. As inscrições podem ser feitas pelo site www.eletrobras.com/editalcultural até 3 de outubro às 8 horas. Os resultados serão divulgados no dia 4 de dezembro, com contratações a partir de 10 de janeiro de 2013.