Eleição de Trump fez mudar o roteiro da série spin-off de ‘The Good Wife’, diz atriz

Uma das séries mais aclamadas do canal norte-americano CBS nos últimos tempos, The Good Wife chegou ao fim no ano passado. Apesar do fim da história de Alicia Florrick na TV, algumas personagens da série estarão de volta em uma nova produção, intitulada The Good Fight.

Na série, Christine Baranski volta a viver o seu papel seis vezes indicado ao Emmy, Diane Lockhart, enquanto Cush Jumbo reprisa o papel da advogada Lucca Quinn, em acontecimentos que se passam um ano após o fim dos eventos de Good Wife.

Se a série original já contava com muitos acontecimentos inspirados na vida real, a derivada terá uma conexão ainda maior com a realidade. De acordo com Jumbo, em entrevista ao Hollywood Reporter, a eleição de Donald Trump para presidente dos EUA mudou o rumo de The Good Fight desde a gravação do seu episódio piloto.

“Nós estávamos filmando o piloto bem ao lado de onde a festa da eleição de Donald Trump seria”, contou a atriz à publicação. “Estava repleto de jornalistas, pessoas e carros de TV de todo o mundo e nenhum de nós conseguiu ir para casa. Foi um momento interessante”.

Ainda segundo Jumbo, os roteiristas da série, o casal Michelle e Robert King, estão escrevendo os episódios da série acompanhando de perto os acontecimentos políticos dos EUA. “Nós estamos filmando a série enquanto tudo acontece, então está muito, muito perto da vida real”, diz. “Há muita confusão e ansiedade no ar, é bom ter uma escapatória”.

Além de Baranski e Jumbo, The Good Fight terá também mais um nome feminino que estrelará a série, sobre o mundo da advocacia em Chicago. Rose Leslie, conhecida pelo papel de Ygritte em Game of Thrones, será Maia, a afilhada de Diane Lockhart que estará no meio de um esquema financeiro em que a advogada se envolve ao final de Good Wife. A personagem de Leslie, aliás, será abertamente homossexual e terá uma namorada na série.

The Good Fight será lançada no dia 19 de fevereiro pelo canal CBS em seu novo serviço de streaming, que tem como objetivo bater de frente a concorrentes como Netflix e Amazon. Por enquanto, não há previsão de chegada ao Brasil nem da série nem do serviço.