Electric Daisy Carnival, festival de música eletrônica, chega a SP

Depois do Tomorrowland, mais um mega-festival dedicado à música eletrônica chega ao País em dezembro. O americano Electric Daisy Carnival será realizado nos dias 4 e 5 no Autódromo de Interlagos em São Paulo. A informação foi confirmada pela Time For Fun.

O EDC, como é conhecido, aconteceu pela primeira vez em 1997, em Los Angeles, nos Estados Unidos e, em 2015, terá edições agendadas em Las Vegas e na Inglaterra. Além dos palcos, o festival conta com outras opções de entretenimento, como roda gigante, chapéu mexicano e brinquedos de parque de diversões.

Para a edição brasileira, estão cotados o sueco Avicii, que deve ser um dos headliners, e os holandeses Tiësto e Martin Garrix.