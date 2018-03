“Ela vem do nosso mundo”, diz RuPaul sobre participação de Lady Gaga em ‘Drag Race’

A expectativa para a estreia da nona temporada do reality show RuPaul’s Drag Race está ainda maior para os fãs, por conta da participação da cantora Lady Gaga logo no primeiro episódio, que irá ao ar no EUA no dia 24 de março.

Em entrevista à revista Entertainemnt Weekly, RuPaul Charles, que no ano passado venceu um Emmy por apresentar o reality, falou pela primeira vez sobre ter Gaga no programa. “Ela vem de um histórico da cena alternativa de Nova York, então essa é a diferença entre ela e outros convidados, que apreciam o que fazemos, mas não sabem de onde viemos”, disse.

“Ela vem do nosso mundo”, completou RuPaul, que revelou também ter adorado a participação de Lady Gaga. “Foi fabuloso passar um tempo com a Gaga. Ela estava se sentindo no paraíso porque isso tudo faz parte do que ela faz no seu imaginário, figurino e na sua performance.”

Esta semana, um vídeo vazado na internet foi divulgado e mostra a entrada de Gaga no episódio de estreia da nona temporada de RuPaul’s Drag Race. A cantora surge em meio às participantes como se fosse uma delas, até ser revelada sua identidade.

A estreia da nona temporada de Drag Race será no dia 24 de março na TV dos EUA. Pela primeira vez, o reality show será transmitido por lá no canal VH1.

No Brasil, o reality show tem temporadas disponíveis na Netflix e conta também com exibições nos canais pagos Multishow e Comedy Central.