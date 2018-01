O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), foi hostilizado pelo público do Rock in Rio.

Ele chegou a um camarote da Cidade do Rock no horário do show do Seal e, ao ser reconhecido, foi vaiado e xingado de “ladrão”, além de ser alvo de copos de plástico jogados pela plateia que o avistou do gramado. (Roberta Pennafort)