Ed Sheeran participa do ‘Carpool Karaoke’, no programa de James Corden; veja o vídeo

O cantor britânico Ed Sheeran é o mais novo artista a pegar uma carona com o apresentador James Corden no quadro Carpool Karaoke, que vai ao ar no seu programa The Late Late Show.

Na nova edição, que foi ao ar na noite de quarta-feira, 6, o cantor não só apresentou os seus próprios hits como cantou, também, Love Yourself, composição sua que foi gravada por Justin Bieber, e What Makes You Beautiful, do grupo One Direction.

Num dos momentos mais cômicos da sua participação no quadro, Ed Sheeran falou sobre a sua paixão e o seu talento musical. “Eu era uma criança não muito bonita”, explicou. “Eu sinto que Deus olhou para mim e falou, ‘você precisa de ajuda para transar, parceiro’.”

Ed Sheeran esteve no Brasil em maio para apresentar o seu quarto álbum de estúdio, Divide. Leia mais sobre a passagem do cantor pelo País.