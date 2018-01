Ed Sheeran, Jimmy Fallon e The Roots tocam ‘Shape of You’ com instrumentos de brinquedo

Num quadro que já é clássico em seu programa na TV norte-americana, o apresentador Jimmy Fallon, junto com a banda The Roots, convidou o cantor britânico Ed Sheeran para recriar o seu mais novo hit, a música Shape of You, com instrumentos musicais infantis.

Ed topou o desafio e, utilizando um chocalho de banana, entoou a música, que atualmente está em primeiro lugar nas paradas norte-americanas.

Em seu programa, Jimmy Fallon já convidou nomes como Adele e Metallica para participarem do quadro.

Shape of You é o primeiro single do novo álbum de Ed Sheeran, que terá o título “÷”, seguindo os anteriores “+“ (2011) e “x” (2014). O terceiro trabalho de estúdio do artista será lançado nesta sexta-feira, 3.

Em maio, o cantor vem ao Brasil para uma série de shows. Ed se apresenta no dia 23 de maio da Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba; 25 na Jeunesse Arena, no Rio; 28 de maio no Allianz Parque, em São Paulo; e 30 na Esplanada do Mineirão, em Belo Horizonte.