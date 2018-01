Ed Sheeran faz visita surpresa para paciente em hospital de Curitiba

Ed Sheeran é queridinho do pop no momento, e ele está no Brasil para uma série de shows.

O primeiro deles foi em Curitiba, na terça-feira, 23. No mesmo dia, mais cedo, Sheeran visitou uma paciente do Hospital Pequeno Príncipe. “O artista fez uma visita exclusiva à adolescente. Agradecemos a sensibilidade e o carinho do músico e equipe em proporcionar um momento tão especial para Isa”, escreveu a página oficial do Hospital.

Segundo o jornal Gazeta do Povo, Isadora Bairros Rey, de 17 anos, está internada há oito meses e por conta da sua condição não pôde ir ao show. Ela então escreveu uma carta e gravou um vídeo para o músico, dizendo que ele seria muito bem vindo no Brasil e que infelizmente não poderia comparecer ao show.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Um departamento do Hospital então entrou em contato com a produção da turnê de Sheeran, e ele apareceu de surpresa para conversar com Isadora. Os registros da visita, disponibilizados pelo Hospital, foram feitos pela mãe da garota.

A turnê de Ed Sheeran segue ainda para o Rio (Rio Arena, quinta, 25), São Paulo (Allianz Parque, domingo, 28) e Belo Horizonte (Esplanada do Mineirão, na outra terça, 30).

Ed Sheeran em apresentação no Grammy Awards 2017. Foto: REUTERS/Lucy Nicholson