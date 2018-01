Ed Sheeran faz aparição no primeiro episódio da nova temporada de ‘Game of Thrones’

O cantor Ed Sheeran, dono do sucesso Shape Of You, chamou a atenção dos espectadores de Game of Thrones ao fazer uma aparição durante a estreia da sétima temporada da série na noite de domingo, 16.

Já havia sido anunciado que o cantor faria uma participação na série, mas não se imaginava que já seria no primeiro episódio. Atenção para pequenos spoilers da série nos parágrafos abaixo.

Em Game of Thrones, Sheeran apareceu como um soldado dos Lannister que cruzou o caminho com a personagem Arya Stark. Não por acaso. A participação de Ed Sheeran foi preparada como uma surpresa para a atriz Maisie Williams, intérprete de Arya, que é uma grande fã do cantor.

Foram os criadores de GoT, David Benioff e D. B. Weiss, que convidaram Sheeran para a série, por quatro anos, até que finalmente as agendas se acertaram. “Nós sabíamos que Maisie era uma grande fã de Ed Sheeran e por anos nós tentamos fazer ele participar da série para surpreendê-la. Este ano, finalmente conseguimos”, disse Benioff durante um painel de Game of Thrones no South by Southwest Festival em março.

Em sua participação, além de interagir com Arya, Ed Sheeran cantou uma música para os seus colegas, soldados Lannister. A música em questão está presente na saga literária que inspira a série, Crônicas de Gelo e Fogo, do autor George R.R. Martin. Na obra original, a música é cantada por Tyrion Lannister, num momento alcoolizado.

Esta não é a primeira vez que Ed Sheeran atua numa série com temática medieval. No ano passado, ele participou da já cancelada The Bastard Executioner. Por outro lado, também não é novidade a presença de músicos no elenco de Game of Thrones, já passaram pela série membros de bandas como Coldplay, Snow Patrol e Of Monsters and Men.