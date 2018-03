Ed Sheeran estará na sétima temporada de ‘Game of Thrones’

Além de estar sob os holofotes na música com o seu novo álbum Divide, o cantor Ed Sheeran vai também ser visto na TV na próxima temporada de Game of Thrones, a sétima e penúltima da série.

Os criadores da série, D.B. Weiss e David Benioff confirmaram a participação de Sheeran no domingo, 12, durante um painel sobre a série no festival ‘South by Southwest’, o SXSW.

De acordo com a Vanity Fair, o motivo de Ed participar da série é bem inesperado e “fofo”: o cantor foi convidado ao set para surpreender uma grande fã sua, a atriz Maisie Williams, que vive a Arya Stark na série.

“Por anos, nós tentamos ter Ed Sheeran na série para surpreender Maisie e este ano finalmente conseguimos”, disse Benioff.

Sheeran não é estranho à séries de TV. No ano passado, o britânico participou da série The Bastard Executioner, que também tinha um contexto medieval.

Antes de ser visto na TV, aliás, Ed Sheeran estará no Brasil para shows em Curitiba, em 23 de maio, Rio de Janeiro no dia 25, São Paulo em 28 de maio e Belo Horizonte no dia 30.

Já a série Game of Thrones está repleta de participações de músicos. Membros das bandas Coldplay, Snow Patrol e Of Monsters and Men já estiveram no programa da HBO, alguns inclusive cantando.

A sétima e penúltima temporada de Game of Thrones tem estreia marcada para o dia 16 de julho. No painel na SXSW, os produtores confirmaram que a última, que irá ao ar em 2018, terá apenas seis episódios.