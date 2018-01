Ed Sheeran deleta conta no Twitter depois de ser zoado por participação em ‘Game of Thrones’

O cantor Ed Sheeran resolveu deletar a sua conta no Twitter – coincidentemente ou não – pouco mais de 24 horas depois de da sua criticada participação como convidado na série Game of Thrones.

No episódio de estreia da sétima temporada, no último domingo, 16, Sheeran surgiu como um dos soldados Lannister contracenando com Maisie Williams, a Arya Stark. Na cena, além de poucas falas, o cantor soltou sua voz para entoar uma “nova música”, canção que, nos livros de George R.R. Martin foi cantada por um bêbado Tyrion Lannister.

Apesar de curta, a participação do cantor foi duramente criticada nas redes sociais, principalmente no Twitter, onde usuários chegaram a comentar que desejavam que Arya matasse o seu personagem.

Mesmo não tendo explicado o motivo da sua saída definitiva do Twitter, a revista Entertaiment Weekly sugere que foi por conta da recepção negativa da participação na série que Ed Sheeran deletou sua conta. De acordo com a publicação, o cantor já havia declarado nas últimas semanas que havia deixado de ler o conteúdo da rede social, e que a usaria apenas para anunciar novidades.

“Eu saí do Twitter completamente”, disse Sheeran há um mês para a revista. “Eu não consigo ler. Eu olho e não há nada além de pessoas dizendo coisas ruins. Um comentário ruim arruína o seu dia. É por isso que eu saí.”

A participação do cantor de Shape of You em Game of Thrones foi um presente dos criadores da série, David Bennioff e D.B. Weiss para a atriz Maisie Williams, grande fã de Ed Sheeran.