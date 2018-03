Ed Motta pede desculpas por declaração polêmica: ‘todo mundo erra’

Após a polêmica gerada por suas declarações sobre a turnê na Europa, Ed Motta colocou um pedido de desculpa em seu perfil do Facebook.

“Uma retratação sobre meus erros.

Ninguém erra? Sim todo mundo erra, e em diferentes escalas, a pessoa pública não é Deus, está no mundo para errar assim como todos.

A forma que escrevi muitas coisas eu mesmo repudio, mas é fruto da minha cabeça lotada de revoltas, decepções na arte, paranóias etc que me fazem me entupir de um monte de remédios para ansiedade, depressão etc.

Não estou me vitimizando, estou me abrindo com vocês, porque assim como não tenho medo de me expor escrevendo merda, não me amedronto por minhas fraquezas que não são poucas.

Depois que se erra, existe um preço a pagar e eu sou completamente ciente disso.

Escrevi de forma raivosa e equivocada sobre algo que realmente atrapalha meus shows no exterior, quando se está no palco que é algo frágil emocionalmente, a sensação é de desespero quando ocorre um equívoco.

Peço desculpas a todos que se sentiram ofendidos com minhas frustrações.

Peço a Deus que eu não repita algo do gênero.”

As críticas ao cantor não pararam desde que ele colocou uma declaração polêmica na internet, ao anunciar datas dos shows na Europa. No texto ele solicitava que brasileiros que fossem às apresentações não falassem português ou não pedissem a música Manuel. A partir daí, virou meme nas redes sociais e foi alvo de diversas críticas.

Aqui, a declaração dele que gerou críticas:

“conforme venho avisando aqui nos últimos 3 anos, eu agradeço e fico honrado em ser prestigiado pela comunidade brasileira, mas é importante frisar, não tem músicas em português no repertório, eu não falo em português no show… Preciso me comunicar de forma que todos compreendam, o inglês é a língua universal, então pelo amor de Deus, não venha com um grupo de brasuca berrando “Manuel” porque não tem, e muito menos gritar “fala português Ed”…“, começa o músico.

“Verdade seja dita, que meu público brasileiro de verdade na Europa, é um pessoal mais culto, informado, essas pessoas nunca gritaram nada, o negócio é que vai uma turma mais simplória que nunca me acompanhou no Brasil, público de sertanejo, axé, pagode, que vem beber cerveja barata com camiseta apertada tipo jogador de futebol, com aquele relógio branco, e começa gritar nome de time. Não gaste seu dinheiro, e nem a paciência alheia atrapalhando um trabalho que é realizado com seriedade cirúrgica, esse não é um show para matar a saudade do Brasil, esse é um show internacional. Que desagradável ter que toda vez dar explicações, e ter que escrever esse texto infame…”