Ed Motta não quer que falem português nos seus shows na Europa

O cantor Ed Motta publicou um texto em sua página oficial do Facebook para divulgar as datas de sua turnê europeia, que começa no dia 22 de abril em Metz, na França.

A coisa começa a ficar engraçada na observação que o músico coloca abaixo da apresentação das datas.

“conforme venho avisando aqui nos últimos 3 anos, eu agradeço e fico honrado em ser prestigiado pela comunidade brasileira, mas é importante frisar, não tem músicas em português no repertório, eu não falo em português no show… Preciso me comunicar de forma que todos compreendam, o inglês é a língua universal, então pelo amor de Deus, não venha com um grupo de brasuca berrando “Manuel” porque não tem, e muito menos gritar “fala português Ed”…“, começa o músico.

“Verdade seja dita, que meu público brasileiro de verdade na Europa, é um pessoal mais culto, informado, essas pessoas nunca gritaram nada, o negócio é que vai uma turma mais simplória que nunca me acompanhou no Brasil, público de sertanejo, axé, pagode, que vem beber cerveja barata com camiseta apertada tipo jogador de futebol, com aquele relógio branco, e começa gritar nome de time. Não gaste seu dinheiro, e nem a paciência alheia atrapalhando um trabalho que é realizado com seriedade cirúrgica, esse não é um show para matar a saudade do Brasil, esse é um show internacional. Que desagradável ter que toda vez dar explicações, e ter que escrever esse texto infame…”

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O texto causou a ira de internautas, que consideraram a postura de Motta arrogante.

Entre os comentários mais curtidos, um deles diz: “Espero que sua tour na Europa seja um sucesso (não será, afinal você não é um sucesso em canto nenhum) e que você possa ficar por lá por muito tempo, pra gente não ter de aguentar sua arrogância e empáfia elitista fantasiada de erudição, fruto de uma síndrome de vira latas do tamanho do seu ego.”

Ao que Motta respondeu a seguir: “”Sucesso” c*… Vc tá acostumado com forró e acha que o mundo da arte é feito de sucesso??? Coisa mais primária.”

Questionado se as postagens seriam feitas por ele mesmo, Motta respondeu: “tô de folga hoje, tenho tempo sim”.

Alguns fãs também deixaram mensagens de apoio. “Esse é um dos caras com maior cultura musical do Brasil e do mundo! Autodidata, faz um trabalho fantástico! Mas sua obra é quase erudita. Quem não gosta não compra e assim não enche o saco! Valeu, Ed Motta, sucesso na grande turnê!”, diz um deles.