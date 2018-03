Ed Motta cancela show em Porto Alegre por estar psicologicamente abalado

Depois de se envolver em polêmicas nas redes sociais na semana passada, o cantor Ed Motta cancelou um show em Porto Alegre, marcado para o próximo sábado, 18, na casa de shows Opinião.

Em nota divulgada nesta quarta-feira, 15, a produtora afirmou que o cantor “se encontra psicologicamente abalado e sem condições de se apresentar ao vivo. O espetáculo será remarcado para uma nova data, em junho”.

Ed Motta tem uma apresentação marcada para esta sexta-feira, 17, em São Paulo, no Terra da Garoa (Av. São João, 555, República, com ingressos a partir de R$ 140, com jantar completo incluso; a casa abre 20h). O show foi confirmado pela produção do evento.

O artista publicou um texto em sua página oficial do Facebook para divulgar as datas de sua turnê europeia, que começa no dia 22 de abril em Metz, na França e pediu para que os fãs não vão “com um grupo de brasuca berrando “Manuel” porque não tem, e muito menos gritar “fala português Ed”…”.

No dia seguinte, ele publicou uma mensagem de desculpas: “Ninguém erra? Sim todo mundo erra, e em diferentes escalas, a pessoa pública não é Deus, está no mundo para errar assim como todos.”