E não foi o último Noitão…

Não foi desta vez que o Belas Artes teve sua última jornada de filmes madrugada a dentro. O que seria o último Noitão do cinema (com data marcada para fechar as portas) terminou há alguns minutos com uma boa notícia para seus frequentadores: sexta-feira que vem (21) tem mais.

Todos os 1.040 lugares do Belas Artes foram ocupadas nesta madrugada e muita gente ficou de fora, implorando por um lugarzinho nas salas. Em vão. Os ingressos, que começaram a ser vendidos às 14h da quarta-feira, já estavam esgotados no final da tarde de quinta.