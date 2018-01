E lá na Cidade do Rock… acontece de tudo…

Julio Maria

Penetra

De repente, o teto da área vip da Cidade do Rock começou a mexer. Revestido de tecido, movia-se como se algo estivesse rolando dentro dele. A segurança foi chamada e o segredo revelado. Um penetra que queria saber como era o habitat dos famosos entrou pelo teto, mas não conseguiu achar uma saída para descer. Foi retirado da área, mas não da Cidade do Rock.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Barquinho

As câmeras de segurança detectaram um objeto desconhecido flutuando no lago que fica ao lado da Cidade do Rock. Os agentes foram até lá e constataram: tratava-se de um barco improvisado com uma turma de amigos, abastecido de comes e bebes. Eles só queriam ficar ali, sem entrar na Cidade. Curtiam um som sem nenhuma pretensão de invadir o Rock in Rio.

Gal e Mallu

– Antes de os trâmites serem fechados com a Banda Ouro Negro, Gal Costa foi o primeiro nome convidado para cantar com Mallu Magalhães no Palco Sunset de sexta-feira. A resposta foi não.

Meia-boca

– Os bilhetes de meia-entrada não são fiscalizados nas catracas do Rock in Rio. Uma fonte da reportagem, que confessa usar carteirinha falsa de estudante, disse que foi moleza. Só mostrar o bilhete de meia e correr para a pista.