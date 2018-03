“É a destruição do nosso negócio”, diz cineasta sobre o site de críticas Rotten Tomatoes

O cineasta Brett Ratner, diretor de filmes como A Hora do Rush e X-Men – O Confronto Final, fez uma crítica ferrenha ao site Rotten Tomatoes durante um painel Sun Valley Film Festival no último final de semana, como noticia a Entertainment Weekly.

De acordo com a publicação, Ratner ficou muito insatisfeito com o resultado da baixa nota dada ao filme Batman V Superman – A Origem da Justiça no site. O longa, da Warner Bros., foi co-financiado pela sua companhia RatPac Entertainment.

“A pior coisa que temos hoje na cultura cinematográfica é o Rotten Tomatoes, é a destruição do nosso negócio”, disse. “Eu tenho um grande respeito e admiração por crítica de cinema. Quando eu estava crescendo, críticas de filmes eram uma arte verdadeira. (…) Agora é tudo sobre números, sobre ‘quanto foi sua avaliação no Rotten Tomatoes?’.”

Para Ratner, a baixa avaliação de Batman V Superman, com 27% de aprovação no Rotten Tomatoes, fez com que o filme ficasse sendo conhecido como um fracasso, mesmo tendo faturado mais de 900 milhões de dólares de bilheteria. “Isso é triste, porque a avaliação do Rotten Tomatoes foi tão baixa para Batman V Superman que colocou uma nuvem sobre um filme tão bem sucedido”.

O cineasta acredita que as avaliações no site fazem parte do público perder interesse em filmes que podem não ser, necessariamente, ruins. “Eu vi ótimos filmes com avaliações abismais no Rotten Tomatoes. O que é triste é que a crítica cinematográfica desapareceu.”

Procurado pela EW, o Rotten Tomatoes se manifestou sobre as críticas de Ratner. “No Rotten Tomatoes, nós concordamos que a crítica cinematográfica é importante, estamos facilitando mais do que nunca para os fãs terem acesso a centenas de críticas profissionais sobre cinema e TV num só local.

Ainda segundo o site, todas as críticas que contabilizam a sua avaliação em porcentagem são provenientes de críticos profissionais.