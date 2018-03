Dupla sertaneja tira clipe sobre ‘revenge porn’ do ar após acusações de machismo

A dupla sertaneja Max e Mariano causou rebuliço nesta semana após publicar um clipe da música Eu Vou Jogar Na Internet, sobre a prática do ‘revenge porn’ – a divulgação não consentida de um vídeo íntimo como vingança após o término de um relacionamento.

A letra da música diz: “eu vou jogar na internet / nem que você me processe / eu quero ver a sua cara quando alguém te mostrar / quero ver você dizer que não me conhece”. E em outro trecho: “você mente que nem sente / semana passada mesmo a gente ficou / e sem que você percebesse / eu gravei de nós dois um vídeo de amor”.

Internautas reagiram ao caráter questionável da letra e as páginas da dupla, da produtora do vídeo e o próprio vídeo no Youtube foram tirados do ar. Nesta quarta-feira, a página da dupla voltou ao ar, e eles postaram mensagens de desculpas.

“Reconhecemos nosso erro, pedimos perdão, e por nossa própria vontade, sem intermédio de Justiça, retiramos do ar, todo o vídeo que veiculamos em nossas redes, e caso ainda vejam ou assista alguma parte deste vídeo, não está em nossas contas ou redes, e quem estiver compartilhando e de sua responsabilidade”, diz uma das mensagens.

Na página, mensagens de “seguidores” acusam a dupla de machismo e incitação à prática, que, se ainda não é crime, é moralmente condenável. “To denunciando essa m… na polícia federal!”, diz uma das mensagens. “Como divulgar essa apologia ao crime?”, questiona outra. “Como satirizar algo tão horrível? Como satirizar algo horrível e ter a cara de pau de dizer que não sabem sobre isso?”, continuam.

O vídeo foi tirado do ar nos canais oficiais, mas pode ser encontrado em outros canais no Youtube.