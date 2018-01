Dupla inglesa AlunaGeorge substitui cantora sueca Robyn no Rock in Rio deste ano

A cantora sueca Robyn cancelou os shows que faria no Rock in Rio 2015 e em São Paulo. O duo de música eletrônica AlunaGeorge vai substituir a cantora no show de abertura de Katy Perry na capital paulista, no dia 25 de setembro, e no último dia do festival no Rio, 27 de setembro, que tem Katy como atração principal. O anúncio foi feito pela organização do festival na manhã desta sexta-feira, 11.

A dupla britânica AlunaGeorge lançou o disco Body music remixed em 2014. Sua música mais conhecida é White noise, parceria com o Disclosure. Aluna Francis (voz, composição) e George Reid (produção e instrumental) formam o duo.

Em comunicado, Robyn disse que não se recuperou da morte do músico Christian Falk, que trabalhava com ela.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“Após lutar contra um câncer, Christian Falk, integrante da banda La Bagatelle Magique, faleceu no ano passado. A cantora Robyn e o outro membro do grupo, Markus Jägerstedt, finalizaram o trabalho iniciado pelos três a fim de lançá-lo conforme inicialmente planejado. O álbum divulgado em agosto deste ano é o resultado desse processo.

Devido ao cancelamento do evento de música eletrônica Dans Dakar, Robyn e La Bagatelle Magique se apresentaram no Popaganda Festival, na Suécia, duas semanas atrás. No entanto, após este show, ficou claro para Robyn que ela não seria capaz de se apresentar novamente, ao menos por enquanto, e um afastamento dos palcos foi necessário.

‘Cantar essas músicas no palco foi muito mais difícil do que eu imaginava. Mesmo tendo se passado um ano da morte de Christian, estou de coração partido e cantá-las ainda é muito difícil muito para mim’, diz ela.

Veja também

Queen é a primeira banda a chegar para o Rock in Rio

Slipknot e System of a Down são ‘promovidos’ no Rock in Rio 2015

Rock in Rio 2015: lista de proibições inclui pau de selfie, guarda-chuva e banquinhos