Dua Lipa fará show solo em São Paulo depois de abrir para o Coldplay

Dua Lipa confirmou que fará show solo no Brasil pela primeira vez. A apresentação ocorre em São Paulo, no dia 9 de novembro, na Áudio Club.

Os ingressos custam R$240 e R$350, com direito à meia-entrada, e já estão à venda no site www.eventim.com.br.

A cantora britânica é dona dos hits Be the One, que atingiu o Top 10 em doze territórios europeus, Hotter Than Hell, que entrou no Top 20 no Reino Unido, e Blow Your Mind (Mwah) que escalou até o Top 25 da Billboard, nos Estados Unidos.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ela também vai abrir os shows do Coldplay no Brasil. A banda toca em São Paulo, nos dias 7 e 8 de novembro no Allianz Parque, e em Porto Alegre, no dia 11 de novembro, na Arena do Grêmio.