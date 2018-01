Dr. Brown tem uma nova mensagem para os fãs de ‘De Volta para o Futuro’

Em um vídeo postado pelo estúdio Universal nesta quarta-feira, 21 – o dia em que Marty McFly chega ao ‘futuro’ no filme De Volta para o Futuro II – o ator Christopher Lloyd dá vida novamente ao Dr. Emmett Brown, seu personagem na série, e manda uma mensagem simpática para os fãs, falando, afinal, sobre o futuro. Veja (em inglês):

+ GALERIA: Veja quais previsões foram corretas e quais não foram

O vídeo mostra o Delorean clássico do filme e a música tema. “O futuro finalmente chegou”, diz o personagem. “Sim, é diferente do que todos pensamos. Mas não se preocupe: isso significa que o seu futuro ainda não foi escrito. O de ninguém foi. O seu futuro é o que você faz dele… então faça bem”, conclui, repetindo uma citação célebre do filme.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

+ ‘De Volta para o Futuro’ faz 30 anos e ganha maratona nos cinemas