Donald Trump fala sobre erro no Oscar: “eu acho que eles estavam focados demais na política”

Alvo de discursos politizados durante a cerimônia do Oscar 2017, o presidente dos EUA, Donald Trump, comentou, em entrevista, a confusão que houve no final da premiação. Erroneamente, foi anunciado que o vencedor de melhor filme havia sido La La Land – Cantando Estações, quando na verdade a estatueta era de Moonlight – Sob a Luz do Luar.

“Eu acho que eles estavam tão focados na política que não conseguiram se acertar ao final”, Trump comentou ao site Breitbart News. “Foi um pouco triste, tirou todo o glamour do Oscar. Não pareceu um evento muito glamouroso.”

“Eu já estive no Oscar”, continuou o presidente. “Havia algo muito especial faltando e terminar daquele jeito foi triste.”

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Durante a cerimônia do Oscar, Trump foi alvo de piadas do anfitrião da premiação, o apresentador e comediante Jimmy Kimmel, e sofreu críticas também do ator mexicano Gael Garcia Bernal. “Como mexicano, como latino-americano, como um trabalhador imigrante, como um ser-humano, eu sou contra qualquer tipo de muro que queira nos separar”, disse antes de apresentar a categoria de melhor longa-metragem de animação.