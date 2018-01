Documentário sobre os anos de turnê dos Beatles terá novas sessões nos cinemas

O documentário The Beatles – Eight Days a Week: The Touring Years terá novas sessões a partir desta quinta-feira, 9, em 26 cinemas de 15 cidades do Brasil.

O filme vai passar em sessões especiais nos cinemas em Barueri, Belém, Belo Horizonte, Brasilia, Campinas, Curitiba, Florianópolis, Leme, Maceió, Porto Alegre, Recife, Ribeirão Preto, Salvador e São Paulo. A programação completa está no site: www.beatlesnocinema.com.br.

O documentário que mostra a história da turnê que originou a “Beatlemania” tem imagens recém-descobertas e inéditas, remasterizadas e restauradas, da apresentação icônica do último grande show da banda em 1966, no Candlestick Park, em São Francisco (EUA).

Dirigido pelo vencedor do Oscar Ron Howard, o filme traz entrevistas com Paul McCartney e Ringo Starr, imagens de arquivo com John Lennon e George Harrison e depoimentos de fãs ilustres, como Whoopi Goldberg e Elvis Costello.

O documentário também perpassa momentos históricos como o primeiro registro dos quatro membros juntos (Liverpool’s Cavern Club, 1962), a primeira vez que os Beatles foram ouvidos em uma rádio americana (1963) e a decisão da banda de não se apresentar em um show onde havia segregação racial (Estados Unidos, 1964).

Em março, a Universal Music vai lançar o documentário em DVD, e uma versão especial terá, além do filme, mais de 100 minutos de material especial, em uma embalagem de luxo e livreto de 64 páginas, com fotos raras.