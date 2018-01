Documentário sobre Kurt Cobain vai ter estreia mundial em abril

Os fãs do Nirvana podem ficar aliviados: Kurt Cobain: Montage of Heck, documentário do diretor Brett Morgen que vem sendo considerado o filme definitivo sobre o ex-líder do Nirvana, terá estreia nos cinemas de 72 países a partir do dia 10 de abril. As informações foram passadas pelo próprio diretor à revista Billboard, durante o South By Southwest, festival de música e negócios em Austin, nesta quinta-feira, 19. Antes, o filme só tinha a data de 4 de maio para estrear no canal americano HBO.

“Em 90 dias, todo o mundo terá acesso ao filme”, disse Morgen à revista. Uma versão em DVD está prevista para novembro.

Veja o trailer do documentário:

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Leia mais:

Documentário sobre Kurt Cobain conquista o público em Berlim

Podcast Refrão #8: Pearl Jam, filme sobre Kurt Cobain e a árvore genealógica do grunge