Documentário sobre Hélio Oiticica é premiado em Berlim

Luiz Carlos Merten

BERLIM

E o Brasil, mesmo não participando da competição, disparou nos primeiros prêmios atribuídos aqui no 63º Festival de Berlim. O documentário Hélio Oiticica, realizado pelo sobrinho do artista, Cesar Oiticica Filho, ganhou hoje (sexta) o prêmio da crítica para o melhor filme da seção Fórum e o prêmio Caligari, para obras que contemplam a ousadia estética e a experimentação. Segundo Fipresci, Fedweracao Internacional da Imprensa Cinematografica, o melhor filme da competição foi o romeno Child’s Pose, de Calin Peter Netzer, sobre o esforço de uma mãe dominadora para evitar a condenação do filho, que matou uma criança num acidente de carro.