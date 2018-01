Documentário sobre Chico Buarque ganha primeiro trailer oficial

O documentário Chico: Artista Brasileiro, que conta a trajetória do cantor e compositor brasileiro, ganhou seu primeiro trailer oficial nesta terça-feira, 29. O filme que abre o Festival do Rio será exibido no dia 2 de outubro, às 19h15, no Cine Odeon – Centro Cultural Luiz Severiano Ribeiro.



Autor, dramaturgo e compositor de uma extraordinária coleção de músicas que habitam o imaginário coletivo do país, Chico dialoga com a própria memória no longa de Miguel Faria Jr. Personagem fundamental da cultura brasileira nos últimos 50 anos, o documentário tem como um dos eixos a descoberta do irmão alemão de Chico, que foi publicada no seu último romance O Irmão Alemão. Em 2005, Miguel Faria Jr lançou o documentário sobre Vinicius de Moraes.