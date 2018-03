Documentário realizado no Brasil fica sem o Oscar

Charles Ferguson e Audrey Marrs recebem de Oprah Winfrey o Oscar por Trabalho Interno, eleito melhor documentário. Favorito, o filme bateu Lixo Extraordinário, filmado no Brasil, e co-dirigido por João Jardim. O nosso representante na cerimônia mostra o trabalho do artista plástico Vik Muniz no lixão de Gramacho, no Rio.

A Origem levou seu quarto prêmio para casa ao vencer o prêmio de efeitos visuais. A Rede Social arrebatou o terceiro vencendo como melhor montagem do ano.