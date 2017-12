Djs Carl Craig, Lee Foss & Anabel Englund e Dave Clarke adicionados ao line up do Rock in Rio

A organização do Rock in Rio divulgou as três atrações da Eletrônica que faltavam ser anunciadas para a edição 2015 do festival, que acontece no Rio de Janeiro, de 18 a 20 e de 24 a 27 de setembro. Carl Craig, Dave Clarke e Lee Foss & Anabel Englund encerram as noites dos dias 24 e 27, respectivamente, da Cidade do Rock.

Um dos mais importantes DJs de Detroit (USA), Carl Craig tocará dia 24 e apresentará sua mistura da batida eletrônica aos mais diversos sons, como o jazz e o soul.

No mesmo dia, 24 de setembro, é a vez de Dave Clarke, artista britânico que vai além das elaboradas produções como DJ. Ele também é produtor e apresentador do programa semanal chamado White Noise, na rádio holandesa VPRO (3FM). Ele também já tocou em festivais como o Glastonbury, Tomorrowland, I Love Techno, Awakenings e Pukkelpop.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Lee Foss é DJ de Chicago e co-fundador do selo Hot Creations. Recentemente, Foss se uniu ao produtor Marc Kinchen para lançar o EP Electricity contando com a talentosa cantora Anabel Englund.

TUDO SOBRE O ROCK IN RIO 2015

Veja e ouça performances dos artistas recém confirmados: