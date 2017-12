DJs brasileiros Marky e Dubstrong são atrações da Lolla Party com Snoop Dog em SP

Os DJs brasileiros Marky e Dubstrong acabam de ser confirmados para agitar a noite ao lado do astro americano Snoop Dog, na Lolla Party do dia 13 de março, no Audio Club em São Paulo. Os dois são atrações confirmadas para o evento promovido pelo Lollapalooza.

Reconhecido como um dos principais nomes do hip hop mundial, Dogg também vai tocar na segunda noite do festival, no mesmo dia.

Os ingressos para todas as Lolla Parties estão à venda na bilheteria oficial no Citibank Hall São Paulo (Av. das Nações Unidas, 17.955), pela internet (www.lollapaloozabr.com/tickets) e pontos de vendas espalhados pelo país.

Com mais de 20 anos de estrada, DJ Marky é uma verdadeira autoridade nas principais pistas do Brasil, Europa, Estados Unidos, Ásia e Austrália. O brasileiro surgiu no começo dos anos 90 e estourou na cena da música eletrônica ao ser descoberto pelo inglês Brian Gee. A meteórica ascensão ao estrelato veio com o sucesso do álbum LK, que alcançou a 15ª posição no UK Top 20. Após anos em longas turnês, Marky é ainda um dos DJs mais reverenciados do mundo.

