DJ holandês Hardwell toca música tema de ‘Pokémon’ em festival na Croácia; veja

O DJ holandês Hardwell, 28, um dos mais populares produtores do chamado electro house no mundo todo, fez uma surpresa uma apresentação na Croácia, no último fim de semana: tocou a música tema do desenho Pokémon, que está de volta à moda graças a um jogo para smartphones, o Pokémon Go.

No vídeo, postado em sua conta no Twitter, é possível ver Hardwell perguntando se o público está pronto para mais uma canção, e então ele solta a música de abertura dos episódios da primeira fase do desenho… a reação do público não é tão animadora no início, mas as coisas parecem melhorar em seguida.

Veja: