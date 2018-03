DJ Calvin Harris arrasta público para tenda a eletrônica do Lollapalooza Brasil

Roberto Nascimento – O Estado de S.Paulo

A única concorrência expressiva ao show dos Foo Fighters foi feita pelo DJ Calvin Harris, que arrastou uma boa muvuca à tenda eletrônica enquanto Dave Grohl desferia caos destorcido sobre a multidão.

Calvin Harris é a bola da vez entre os DJs do cenário internacional. É dele o onipresente hit We Found Love, cantado por Rihanna, e seu set agradou com faixas e mais faixas do dito techno “farofa”.

Sua moral entre o público do Lollapalooza é um bom exemplo da acensão da música eletrônica de cunho popular, nos últimos dois anos. Além de Harris, outros DJs badalados como Skrillex e Bassnectar, que tocou neste sábado à tarde, completam a escalação do Lollapalooza.



