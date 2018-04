Divulgados os 9 filmes pré-indicados ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. “Lula” não está na lista

Javier Bardem em cena de “Biutiful”, longa de Alejandro González Iñarritu, que está entre os nove pré-selecionados os Oscar de Filme Estrangeiro

Foram divulgados, nesta quarta-feira, 19, os nomes dos nove filmes que passam à fase final da categoria de Melhor Filme Estrangeiro do Oscar 2011. Ao todo, 65 países inscreveram seus filmes. O candidato brasileiro era Lula – O Filho do Brasil, que não passou na primeira seleção e está fora da disputa.

Filmes badalados como Tio Boonmee que Pode Recordar Suas Vidas Passadas, de Apichatpong Weerasethakul, que ganhou a Palma de Ouro no último Festival de Cannes e o peruano Contracorrente, de Javier Fuentes-León, destaque da edição 2010 do Festival Mix Brasil, foram esquecidos.

Os nove concorrentes, que aguardam o anúncio da lista com os cinco finalistas na próxima terça-feira, 25, são: o dinamarquês Em Um Mundo Melhor, de Susanne Bier, vencedor nesta mesma categoria no Globo de Ouro no último domingo; o argelino Fora da Lei, de Rachid Bouchareb (em cartaz no País); o canadense Incendies, de Denis Villeneuve; o grego Dogtooth, de Yorgos Lanthimos; o japonês Confessions, de Tetsuya Nakashima; o sul-africano Life, Above All, de Oliver Schmitz, o espanhol También la Lluvia, de Iciar Bollain; o sueco Simple Simon, de Andras Ohman e o mexicano Biutiful, de Alejandro Gonzalez Iñarritu, que estreia em São Paulo nesta sexta-feira, 21.