Divulgadas primeiras imagens do novo filme de Tarantino

Foram divulgadas nesta quinta-feira 26 as primeiras imagens do novo longa de Quentin Tarantino. Um time de atores renomados estrela Django Livre, que tem previsão de estreia para o Brasil em 16 de janeiro de 2013. Jamie Foxx interpreta Django, um escravo que é comprado pelo caçador de recompensas Dr. King Schultz (Christoph Waltz, na foto acima), com a promessa de alforriá-lo assim que capturar os sanguinários irmãos Brittle.

Com o êxito da empreitada, Django é libertado, mas prefere seguir junto a Schultz caçando os criminosos mais perigosos dos Estados Unidos. No caminho dos dois surgirá Calvin Candie (Leonardo Di Caprio, foto abaixo), dono de uma fazenda onde o esporte principal é colocar os escravos para brigarem entre si. O elenco ainda conta com Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Sacha Baron Cohen e Don Johnson.