Disney vende camisetas com estampa do Joy Division

Quem diria. A capa de Unknown Pleasures, do Joy Division, virou estampa de camisetas da Disney. A peça, que está esgotada, usa a imagem da capa criada em 1979 por Peter Saville nos contornos do Mickey.

Segundo o The Sun, a descrição da página da Disney admitia a inspiração na banda, mas acabou sendo editada após um certo barulho nas redes sociais. Agora apenas afirma que “incorpora a imagem do Mickey no gráfico do pulsar de uma estrela” e que foi criada “especialmente para o Walt Disney World Resort e Disneyland Resort”. A imagem usada no disco e na camiseta, retirada da Enciclopédia de Astronomia de Cambridge, é um gráfico do campo magnético do primeiro pulsar de uma estrela descoberto.

Mas o parque parece ignorar o peso da história da banda de Ian Curtis. O guitarrista e vocalista se matou em 1980, na véspera da primeira turnê internacional da banda, poucos meses antes o lançamento do álbum Closer, seguinte a Unknown Pleasures.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Muita gente protestou, mas o fato é que a camiseta vendeu bem e pelo menos um ex-integrante da banda gostou da ideia. Em declarações ao NME, o baixista Peter Hook disse que ninguém pediu autorização para usar a imagem da capa, que é domínio público, e ainda que considera um elogio.

“De uma forma engraçada, é um grande elogio uma grande empresa como a Disney escolher uma pobre e pequena banda de Manchester que só existiu por um par de anos”, disse o músico à publicação britânica. Questionado pela MTV sobre o assunto, Hook disse também não saber se alguém ligado à banda teria colaborado com a Disney. “Que eu saiba não. Como eles não falam comigo, não haveria forma de eu saber”.

[kml_flashembed movie=”http://www.youtube.com/v/py-UJjBE2O8″ width=”425″ height=”350″ wmode=”transparent” /]