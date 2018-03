Discografia completa do Los Hermanos será lançada em vinil

Chega às lojas no final deste mês a discografia completa em vinil do Los Hermanos. Com supervisão do próprio grupo, o projeto é formado por uma caixa de luxo contendo quatro discos e mais um item exclusivo, o álbum Ao Vivo na Fundição.

São três discos duplos (Bloco do Eu Sozinho, Ventura e Ao Vivo na Fundição) e dois simples (Los Hermanos e 4). Tudo em LPs de 180 gramas.

O Los Hermanos acabou em 2007, mas no começo deste anos os ex-integrantes se reuniram para uma turnê comemorativa aos 15 anos do surgimento da banda.