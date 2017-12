Discografia completa do AC/DC está disponível em streaming

Spotify, Deezer e Rdio liberaram a discografia completa do AC/DC a partir desta terça-feira, 30. Os australianos, que deram seus primeiros passos para entrada no mundo digital por meio do iTunes, há três anos, adotou o serviço e disponibilizou todos os seus álbuns nas plataformas.

Agora os fãs poderão escutar desde o mais recente Rock or Bust, de 2014, aos clássicos Highway to Hell (1979), e Back in Black (1980). A banda ainda era uma das poucas que não tinha liberado a discografia digitalmente. Outros grandes nomes como Led Zeppelin, Oasis e Rammstein já haviam cedido.

Back in Black



Hells Bells



T.N.T.



Let There Be Rock



You Shook Me All Night Long