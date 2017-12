Disco do musical ‘Lazarus’ tem três canções inéditas de David Bowie

A trilha sonora do musical Lazarus, que será lançada dia 21 de outubro, tem três músicas inéditas de David Bowie: No Plan, Killing a Little Time e When I Meet You.

A peça é baseada na ficção científica O Homem Que Caiu na Terra (Walter Tevis), de 1976, que teve David Bowie no elenco.

Lazarus Cast Album fica disponível para pré-venda digital nesta sexta-feira, 16. Além das canções inéditas, o disco inclui as versões do elenco do musical para clássicos de Bowie.

“★” (Blackstar) foi o último álbum de David Bowie, lançado em janeiro deste ano, no dia do aniversário de 69 anos e dois dias antes da morte do artista.

Escrito por Bowie e Enda Walsh, dirigido por Ivo Van Hove e produzido por Robert Fox, Lazarus estreou em 7 de dezembro, New York Theatre Workshop, com boa recepção da crítica internacional.

Repertório do disco Lazarus:

CD 1:

1. Hello Mary Lou (Goodbye Heart) – Ricky Nelson

2. Lazarus – Michael C. Hall & Original New York Cast of Lazarus

3. It’s No Game – Michael C. Hall, Lynn Craig & Original New York Cast of Lazarus

4. This Is Not America – Sophia Anne Caruso & Original New York Cast of Lazarus

5. The Man Who Sold The World – Charlie Pollack

6. No Plan – Sophia Anne Caruso

7. Love Is Lost – Michael Esper & Original New York Cast of Lazarus

8. Changes – Cristin Milioti & Original New York Cast of Lazarus

9. Where Are We Now – Michael C. Hall & Original New York Cast of Lazarus

10. Absolute Beginners – Michael C. Hall, Cristin Milioti, Michael Esper, Sophia Anne Caruso, Krystina Alabado & Original New York Cast of Lazarus

11. Dirty Boys – Michael Esper

12. Killing A Little Time – Michael C. Hall

13. Life On Mars – Sophia Anne Caruso

14. All The Young Dudes – Nicholas Christopher, Lynn Craig, Michael Esper, Sophia Anne Caruso & Original New York Cast of Lazarus

15. Sound And Vision – David Bowie

16. Always Crashing in the Same Car – Cristin Militia

17. Valentine’s Day – Michael Esper & Original New York Cast of Lazarus

18. When I Met You – Michael C. Hall & Krystina Alabama

19. Heroes – 4:43 – Michael C. Hall, Sophia Anne Caruso & Original New York Cast of Lazarus

CD 2:

1. Lazarus – David Bowie

2. No Plan – David Bowie

3. Killing A Little Time – David Bowie

4. When I Met You – David Bowie