Disco com músicas inéditas de Kurt Cobain será lançado em novembro

O lançamento em DVD do documentário Cobain: Montage of Heck previsto para o dia 6 de novembro estará acompanhado da publicação de um álbum com a trilha sonora desta produção, que recolhe temas inéditos e solo do ex-líder do Nirvana, Kurt Cobain.

Assim anunciou nesta quarta-feira, 13, o site americano AwardsLine após uma entrevista com o diretor do filme, Brett Morgen, que em sua busca pelo material para a rodagem do filme achou não só extratos de voz, mas “horas e horas de música de Cobain nunca escutada”.

“Não conseguia entender que isto existia e ninguém tinha encontrado”, acrescentou o diretor.

O documentário Montage of Heck estreou em abril com o atrativo de ter sido elaborado a partir de um acesso sem precedentes ao arquivo pessoal e músicas inéditas do Nirvana.

Em uma conversa prévia com a Agência Efe, Morgen garantiu que não foi a viúva de Cobain, Courtney Love, que lhe proporcionou o material utilizado na rodagem.

O novo disco constituirá o primeiro material inédito publicado do músico desde o lançamento em 2004 de With the Lights Out. / EFE