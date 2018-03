A banda Re-Cover fez algo inusitado. Pelos menos para os fãs da cantora britânica Adele. Apaixonados pela grande vencedora do Grammy Awards deste ano pelo álbum 25, o grupo de rock regravou todas as faixas do trabalho em uma versão mais pesada, de Hello a When We Were Young. Confira o resultado:

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.