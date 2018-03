Dirigido pelo brasileiro Fernando Coimbra, ‘Castelo de Areia’ chega ao Netflix em abril; veja trailer

O filme Castelo de Areia, produção original do Netflix, dirigido pelo brasileiro Fernando Coimbra, acabou de ganhar um novo trailer. Veja:

A produção chega ao serviço de streaming no dia 21 de abril.

Coimbra já dirigiu o aclamado O Lobo atrás da Porta (2013), além de dois episódios de Narcos, em 2015, e curtas-metragens.

Castelo de Areia se passa no Iraque em 2003, e segue um grupo de soldados americanos nos dias iniciais da segunda Guerra do Golfo. No centro dos acontecimentos está o soldado Matt Ocre (Nicholas Hoult), que é enviado com uma equipe para reparar uma estação de água danificada por bombas americanas.

Mas conforme o personagem descobre, numa atmosfera de ressentimento e raiva é muito difícil conquistar a confiança dos moradores locais.