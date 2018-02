Diretores do 20º Festival Mix Brasil de Cultura da Diversidade participam de bate-papo no portal ‘estadão.com.br’

Os diretores do 20º Festival Mix Brasil de Cultura da Diversidade André Fischer e João Federici participam de uma conversa via Hangout (ferramenta de bate-papo do Google) ao vivo no portal ‘estadão.com.br’ nesta quarta-feira, 07, às 15h30.

Também será entrevistado Lufe Steffen, diretor do documentário A Volta da Pauliceia Desvairada, que faz sua première no evento.

Maior festival LGBT da América Latina, o Mix conta com 148 filmes – entre curtas e longas-metragens – além de peças de teatro, leituras dramáticas e atrações musicais e acontece entre 08 e 18 de novembro em São Paulo e entre 22 de novembro e 1º de dezembro no Rio de Janeiro.

Envie perguntas para os diretores pelo e-mail estadaocultura @gmail.com.