Diretores de ‘A Guerra dos Gibis’ participam de entrevista ao vivo no portal estadão.com.br

Os diretores Thiago Mendonça e Rafael Terpins participam, nesta sexta-feira, 28, de uma entrevista transmitida ao vivo pelo portal estadão.com.br a partir das 13 horas.

Eles são os responsáveis pelo documentário A Guerra dos Gibis, ganhador em três categorias do último Festival de Brasília do Cinema Brasileiro (Melhor Filme Curta Documentário, Melhor Direção de Arte e Melhor Trilha Sonora), que aborda a história dos quadrinhos eróticos no País e a censura que sofreram do governo militar entre os anos de 1960 e 1980.

Confira o trailer do filme:

Participe do bate-papo enviando perguntas para e-mail estadaocultura@gmail.com