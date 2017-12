Diretor Marco Bellocchio assina o cartaz da 40.ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo

A arte do cartaz da 40.ª edição da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo é assinada por Marco Bellocchio, que será homenageado pelo evento com o Prêmio Leon Cakoff e a apresentação de seu mais recente longa, Belos Sonhos (Fai Bei Sogni), além de outros 11 títulos do diretor (veja abaixo). A Mostra desse ano ocorre entre 20 de outubro e 2 de novembro.

Segundo um comunicado divulgado nesta quinta-feira, 15, a inspiração do diretor para o pôster é seu filme Bom Dia, Noite (Buongiorno, notte), baseado no livro Il Prigioneiro, de Anna Laura Braghetti, onde a autora narra o sequestro do ex-primeiro ministro italiano Aldo Moro.

Bellocchio conta o que o inspirou na criação da arte do pôster: “Quando me pediram para fazer uma arte original para o cartaz da Mostra, eu a compus com uma parte do desenho que eu fiz para o filme Buongiorno, Notte, reelaborando-o – fazendo assim um desenho original. Não sei se é bonito, ou feio, mas me parecia, em relação ao meu trabalho e à minha imagem, bastante significativo. Tentei aproximar formas diversas que tivessem um forte significado referente à minha história e Buongiorno, Notte é como o centro do meu trabalho. É um filme feito no início dos anos 2000, mas ao mesmo tempo concentra também toda uma série de experiências minhas, também de envolvimento político”.

Os 11 títulos do diretor que integram a programação da Mostra são:

DE PUNHOS CERRADOS (1965)

O DIABO NO CORPO (1986)

INTRUSA(1999)

A HORA DA RELIGIÃO(2002)

BOM DIA, NOITE (2003)

IRMÃS JAMAIS (2006)

VINCERE (2009)

A BELA QUE DORME (2012)

SANGUE DO MEU SANGUE (2015)

BELOS SONHOS (2016)

PAGLIACCI – curta (2016)