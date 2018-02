Diretor do Reina Sofía participa de debate em SP

O Itaú Cultural recebe nesta quarta-feira, 28, Jesús Carrillo, o diretor do Centro de Arte Reina Sofía, de Madri, para uma discussão sobre como a relação com a arte pode impactar a vida das pessoas. O evento será transmitido ao vivo pelo site, www.itaucultural.org.br, e terá painéis e debates ao longo da semana com a participação de representantes culturais do Brasil, Bolívia, Colômbia, Espanha e México.

Pensamentos e Ações – Seminário Internacional de Cultura e Formação. De quarta-feira, 28, a sexta-feira, 30. Sala Itaú Cultural. Grátis. Avenida Paulista, 149, Estação Brigadeiro do Metrô, 2168-1776. Mais informações no site do evento.