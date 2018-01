Diretor de ‘Moonlight’ vai adaptar romance de James Baldwin em novo filme

O diretor Barry Jenkins, de Moonlight – Sob a Luz do Luar, o grande filme vencedor do Oscar deste ano, já definiu qual será o seu próximo projeto nos cinemas – uma adaptação para as telonas de um romance de James Baldwin.

De acordo com o The Hollywood Reporter, Jenkis vai dirigir e escrever o roteiro adaptado de If Beale Street Could Talk, obra lançada em 1974. A história, ambientada no Harlem, em Nova York, na década de 1970, segue o casal de noivos Fonny e Tish. Quando ele é acusado falsamente de um estupro, ela, grávida, vai atrás de provas da inocência do futuro marido.

Baldwin foi um dos maiores nomes da literatura afro-americana. Este ano, o documentário sobre o autor, Eu Não Sou Seu Negro, foi um dos indicados na cerimônia do Oscar.

Ainda na premiação de 2017, além do prêmio principal de melhor filme para Moonlight – Sob a Luz do Luar, o próprio Barry Jenkins levou sua primeira estatueta pelo roteiro adaptado do longa, prêmio dividido com Tarell Alvin McCraney.

Ainda não há uma data prevista para a chegada da adaptação de If Beale Street Could Talk aos cinemas.