Direto de Los Angeles

Por Ubiratan Brasil

A cerimônia do Oscar habitualmente acontece em uma época fria do ano e já houve casos em que o calor surgia de forma inesperada durante o inverno do hemisfério norte. Mas as temperaturas baixas que têm acontecido em Los Angeles surpreendem – a ponto de a Academia de Hollywood ter informado que vai colocar aquecedores em pontos estratégicos do tapete vermelho. Mas alertou a imprensa de que será proibido cada um levar um aquecedor particular.

A previsão do tempo para o momento em que as estrelas passam pelo tapete vermelho (a partir das 15 horas em Los Angeles, 20 horas em Brasília) é de sol, mas com temperatura baixa. Temia-se que chegasse a nevar, como aconteceu em regiões próximas a Los Angeles.